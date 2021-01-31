Антитела к коронавирусу могут не вырабатываться у "тихих" носителей, – врачи

У так называемых "тихих носителей" COVID-19 – тех, кто перенес инфекцию бессимптомно, – могут не вырабатываться антитела к коронавирусу.

Такие больные, как правило, не попадают в статистику, потому что в этом случае человек не подозревает, что имеет заболевание и не обращается к врачу. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказали врачи-инфекционисты, говоря о симптомах и формах течения коронавирусной инфекции.

"Достаточно много таких случаев (бессимптомных форм течения COVID-19, – ред.). Они часто не регистрируются, потому что люди не обращаются, если в семье нет повторных случаев распространения инфекции. Я думаю, что многие люди могли перенести COVID-19 даже не зная этого", – сказал кандидат медицинских наук Виталий Евтушенко.

Вопрос бессимптомного течения COVID-19 изучается еще с начала пандемии, в частности, информировало о таких случаях правительство Китая, а также японские эксперты из Университета Хоккайдо.

Поскольку различные исследования дают разные выводы, то сейчас информация о количестве бессимптомных случаев, по данным профессора Оксфордского университета Карла Генегана, варьируется от 5% до 80%.

Врач-инфекционист Евгения Менжулина соглашается, что случаи "незаметного" течения COVID-19 встречаются довольно часто. По ее словам, в таком случае определить, переболел ли человек, можно с помощью анализа крови на антитела.

"Конечно, такое течение болезни легче. Человек живет и даже не догадывается, что является носителем коронавирусной инфекции. Без теста это не определить", – подчеркнула Менжулина.

Основная задача тестов – проверить, перенес ли человек заболевание, или, в случае прививки, – сформировался ли у него иммунитет. При этом медики предупреждают: в случае бессимптомного COVID-19 в организме не всегда есть антитела.

"Мы знаем, что на вирусную инфекцию реагируют клеточный иммунитет и гуморальный иммунитет – это антитела. Если есть антитела, то можно говорить, что организм человека перенес вирусную инфекцию. Однако бывают случаи, когда человек переболел, но антител нет", – отметил врач-инфекционист Виталий Евтушенко.

Поэтому, по словам врача, не сформировались ли антитела или они не так важны для противодействия повторным заражением, пока остается вопросом.

"То есть в ситуации с COVID-19 есть еще вопрос, является ли наличие антител в организме человека единственным показателем наличия иммунитета. Ведь по другим инфекциям мы иногда тоже видим ситуацию, что антител нет либо их довольно мало, но при этом организм хорошо реагирует и человек не болеет. Тогда срабатывает другое звено иммунитета, так называемое клеточное, которое мы не можем простыми способами проверить. Возможно с COVID-19 будет подобная ситуация. Здесь надо наблюдать за различными случаями", – сказал Виталий Евтушенко.

Еще одно общеизвестное коварство коронавируса – в том, что в начале заболевания он маскируется под ОРВИ и другие болезни.

Врачи отмечают, что у детей симптомы COVID-19 в основном слабые, а следовательно и течение болезни более легкое, часто даже бессимптомное.

"Действительно, у детей, во-первых, ход коронавирусной болезни происходит легче. Точно назвать соотношение случаев легкого и тяжелого течения трудно, потому что дети в случае бессимптомного течения болезни также часто не обследуются. Соответственно трудно провести статистику", – отметил кандидат медицинских наук Виталий Евтушенко.

В большинстве случаев при инфицировании симптомы заметны через 5 или 6 дней после контакта с вирусом. Инкубационный период болезни длится от 1 до 14 дней.

Лечение пациента с легкой формой течения болезни может длиться в среднем две недели. Для выздоровления лиц с тяжелой формой заболевания может потребоваться 3-6 недель.

Наиболее распространенные симптомы коронавирусной инфекции:

повышенная температура;

кашель,

усталость;

слабость,

потеря вкуса и/или обоняния (характерный симптом).

Симптомы, которые могут присутствовать в случае тяжелого течения болезни:

боль в груди;

одышка;

затрудненное дыхание;

нарушения жизненно важных функций.

Также проявлением коронавирусной болезни могут быть:

боль в горле;

диарея;

конъюнктивит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи из Львова запатентовали свою методику лечения COVID-19. Они предлагают бороться с коронавирусом при помощи внутривенного введения спирта.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся