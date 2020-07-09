На Херсонщине туристку из Киева укусил смертельно опасный паук

На острове Джарылгач в Херсонской области отдыхающую укусил ядовитый паук каракурт.

Как пишет "Голос Украины", 32-летняя женщина прибыла в Скадовск из Киева, после чего отправилась к острову. Там она ходила босиком песчаными дюнами, и каракурт укусил украинку за ногу.

Женщина почувствовала резкую жгучую боль – характерная реакция на яд этого вида насекомых. Ее пришлось немедленно эвакуировать в Скадовск на обратную сторону Джарылгачского залива. Украинку отвезли в районную больницу.

Отмечается, что в Херсонской области давно заметили каракуртов, каждое лето здесь фиксируют по несколько атак ядовитых пауков на людей.

В основном люди страдают в результате собственной неосторожности, работая в поле или на огороде без закрытой обуви, или когда заходят вглубь дюн. Однако, каракурты могут пробираться и в дома или хозяйственные постройки, поэтому эксперты рекомендуют защищать входные двери и окна противомоскитной сеткой.

Добавим: яд каракуртов (род черной вдовы) очень опасен и в тяжелых случаях при отсутствии медицинской помощи может привести к летальному исходу через 1-2 дня после укуса.

Укус каракурта сравним с уколом иглой. В этом месте возникает резкая боль, появляется быстроисчезающее красное пятно. Через 10-15 минут могут возникнуть сильные боли по всему телу (область живота, поясницы, груди), ощущение "мурашек", онемение ног. Нередко наблюдается головокружение, головная боль, посинение кожи лица, поверхностное дыхание. Наступает сильное психическое возбуждение, могут быть судороги, потеря сознания, удушье.

При укусе каракурта необходимо обратиться за медицинской помощью. Смертность от его укуса, по подсчетам ученых, составляет примерно 4%, а яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи, однако при укусе в жертву его попадает намного меньше.

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