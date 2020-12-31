Аллергия на вакцину от COVID-19: что говорят эксперты

Вакциной от коронавируса на основе мРНК безопасно прививать людей, у которых есть пищевая или лекарственная аллергия.

Об этом заявила группа экспертов-аллергологов из Массачусетской больницы общего профиля, передает MedicalХpress.

С начала иммунизации населения препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna были зафиксированы случаи аллергической реакции на вакцины. Регулирующий орган Великобритании рекомендовал людям с аллергией избегать вакцинации от COVID-19. Позже, после проверки данных, американское FDA рекомендовало не делать прививку особам с тяжелой аллергической реакцией на один из компонентов препарата. В CDC считают, что после прививки нужно 15 минут понаблюдать за человеком, чтобы выявить возможные реакции организма.

Специалисты проанализировали имеющуюся информацию и сформулировали рекомендации по вакцинации людей с аллергией в анамнезе. Они также предложили пошаговую инструкцию, как получить вторую дозу препарата, когда на первую была реакция. Они подчеркнули, что аллергические реакции на вакцину являются крайне редким явлением, однако для спокойствия советуют проконсультироваться у своего аллерголога.

Ученые уверяют, что вакцина от COVID-19 безопасна для людей с аллергией на пищевые продукты и лекарственные препараты.

MedOboz ранее сообщал, что американская компания Moderna опубликовала данные испытаний своей вакцины от COVID-19. Они свидетельствуют о том, что вакцина может предотвратить симптоматическую инфекцию в 94% случаев.